Une start-up lilloise crée une application pour faciliter le travail des professionnels de santé

L'agenda d'une infirmière ou d'un aide-soignant est très souvent plein du matin au soir. Il faut aller vite entre deux rendez-vous, se dépêcher de faire une prise de sang ou d'habiller une personne dépendante.

Basée à Roubaix, l'entreprise Speech2Sense a voulu aider ces professionnels de santé en créant l'application Atout Care. Une plate-forme qui permet par exemple aux utilisateurs d'utiliser la fonction note vocale intelligente pour enregistrer dans un fichier les tâches effectuées chez un patient. Autre avantage, différents professionnels de santé peuvent partager entre eux le dossier d'un patient.

"La qualité des soins donnés au patient dépend de l'échange d'informations le plus vite possible entre les praticiens. Notre outil Atout Care va permettre d'avoir une meilleure communication entre l'équipe de soin de façon à fournir un soin plus personnalisé", explique Serge Besnard, le cofondateur de Speech2Sense.