Une combinaison pour mieux comprendre les besoins des personnes en situation d'obésité

Pour mieux percevoir les effets de l’obésité et appréhender les besoins des patients en surpoids, les équipes soignantes du Centre médical mutualiste des 7-Collines à Saint-Etienne ont été invitées à porter une combinaison de simulation de l’obésité. Ce costume est composé de poids et d’une combinaison en mousse simulant la corpulence d’un individu de 250 kg.

Vêtu de ce dispositif, les équipes ont pu prendre conscience des difficultés quotidiennes que rencontrent les patients souffrant d’obésité, notamment dans la perte de mobilité et expérimenter ainsi les limites du corps obèse.

Tous les efforts demandent plus d'énergie, donc on a bien chaud. En termes de mobilité aussi, c'est vrai qu'avec le volume on a du mal sur certains mouvements.