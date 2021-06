Un restaurateur charentais fait appel à un robot pour servir ses clients

Sa silhouette ne passe pas inaperçue. A Breuillet, près de Royan, un restaurant vient d’embaucher un robot-chat pour servir ses clients. Un drôle d’employé d’un mètre 30 de haut qui miaule quand on lui caresse les oreilles. Programmé pour transporter les plats directement jusqu’aux clients, BellaBot, c’est son nom, circule sans difficulté autour des tables. Il sait éviter les obstacles et en cas de besoin, il s’arrête net. Agile, silencieux et surtout jamais malade, ce serveur a tout pour plaire. « C’est très simple, on le met en charge la nuit, il n’y a pas d’arrêt de travail, lui il bosse, il est jamais fatigué » déclare avec une pointe d'humour Laurent Bouquet, patron du restaurant le Vino V à Breuillet .

Disponible 7 jours sur 7

Cet employé idéal peut faire jusqu’à 70 000 kilomètres. Un robot que l’on doit à la jeune entreprise de robotique Simbee située à Ronce-les-Bains, près de Royan. La société importe ces modèles de Chine. Son objectif : aider les restaurateurs à se concentrer uniquement sur la commande des clients. Avec ce robot qui apporte les plats, le serveur sait qu’il n’a pas besoin de courir à droite et à gauche. Une première étape pour cette jeune cyber-entreprise qui à terme, espère accompagner les personnes âgées dans leur quotidien. Elle se donne deux ans pour développer l’intelligence de ce robot, pour qu’il soit plus autonome.