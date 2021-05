Un cabinet ophtalmologique itinérant sillonne les déserts médicaux de la Nièvre

Son camion est équipé est un vrai cabinet ophtalmologique itinérant, équipé pour les examens nécessaires au dépistage de rétinopathie, une complication grave du diabète. Florence Pallard est l'orthoptiste coordonnatrice de cette opération organisée par l'Union régionale des professionnels de santé de Bourgogne-Franche-Comté et l'association des diabétiques de Bourgogne. Elle sillonne le département de la Nièvre jusqu'à la mi-juin pour offrir un service de santé essentiel à une population isolée.

Ce jour-là, en halte à Châtillon-en-Bazois, dans la Nièvre, des patients expliquent que le cabinet d'ophtalmologiste le plus proche est à 40 km et que le délai pour avoir un rendez-vous est d'environ neuf mois. "Dès qu'on s'éloigne des centres urbains, l'ophtalmologiste devient difficile d'accès, explique Florence Pallard. Il y a la distance et des délais de rendez-vous qui peuvent être très longs".

Une complication du diabète fréquente

Pourtant, l'enjeu est important. La rétinopathie est la complication la plus fréquente du diabète et aucun symptôme n'est perceptible par les malades avant d'avoir des complications graves, qui peuvent aller jusqu'à la cécité.

Lors de la précédente campagne de dépistage à l'automne, près de 300 patients ont bénéficié de cette consultation itinérante. 10% d'entre eux présentaient déjà les symptômes d'une rétinopathie diabétique.