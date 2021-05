Mulhouse : ouverture d'un centre de soins non programmés

Ce centre dédié aux soins non programmés est né d’un partenariat entre le public et le privé. Situé sur le site de l’hôpital de Mulhouse, il doit permettre de désengorger le service des urgences en accueillant des patients dont les pathologies ne nécessitent par des soins urgents vitaux.

Le personnel soignant est composé d’une dizaine de médecins généralistes et de deux infirmiers, tous assurent, en plus de leur activité libérale, le fonctionnement du centre.

Délester les urgences

Les patients sont pris en charge, sans rendez-vous, du lundi au vendredi de 8 heures à 20 heures. Trois box de consultations attendent les malades. Tous les soins classiques sont traités.

Il s'agit "de petites infections ORL, de la petite traumatologie comme des entorses, des plaies, des brulures..." explique Emmanuel Vilbois, médecin généraliste coordinateur du centre.