Le dispositif Good Watt propose aux entreprises de miser sur le vélo électrique

France 3 Centre-Val de Loire

Le site de Michelin de Joué-lès-Tours, en Indre-et-Loire, s’associe à Good Watt pour proposer des vélos électriques à leurs salariés à un prix très compétitif. Une alternative à la voiture plus économique et écologique. #IlsOntLaSolution

Déployé depuis le mois juin 2021, le dispositif Good Watt s'adresse aux salariés des entreprises de grandes agglomérations qui souhaitent se déplacer de manière plus économique et écologique pour se rendre sur leur lieu de travail. Sur le site Michelin de Joué-Lès-Tours, en Indre-et-Loire, une vingtaine de volontaires bénéficient de prêts gratuits de vélos électriques pendant un mois dans le cadre de ce système. L'objectif est de sensibiliser les employés aux changements de mode de déplacement.

Le vélo qui calcule tout

Équipés d'une puce, ces vélos collectent différentes informations concernant les parcours des utilisateurs. Ces données permettent aux usagers de comprendre l'impact de leur trajet grâce aux calculs effectués par la machine. Car l'appareil évalue entre autre l'économie carbone réalisée. "On recueille le nombre de kilomètres parcourus par jour, le nombre de trajet domicile-travail... Par la suite, on va regrouper et condenser toutes ces données pour proposer aux futurs acheteurs un bilan individualisé à la fin du mois d'essai. Puis on fournit un bilan global et cette fois-ci anonyme de tous les vélos aux employeurs", précise François Merlot, coordinateur de Good Watt.

Le recueil de ces chiffres permet de mesurer l'engouement des salariés pour le projet qui est soutenu par l'Etat et par l'Ademe, l'agence de la transition écologique. Il doit également inciter les entreprises à créer des aides à l'achat. Après la phase de test, 70% des utilisateurs se sont dit prêts à adopter ces nouvelles pratiques pour des raisons variées.