Grâce à sa main imprimée en 3D, une nouvelle vie commence pour la petite Lou-Ange

Lou-Ange vit à Sedan avec sa famille et souffre d'une malformation congénitale de la main droite. Pas facile pour la fillette de 10 ans de vivre avec seulement six doigts. Les cinq de sa main gauche et le pouce de sa main droite.

Mais Lou-Ange a reçu un cadeau qui va changer sa vie. Elle l'attendait depuis longtemps. Une prothèse en résine en 3D pour compenser la malformation à sa main. Cette main a été fabriquée en une trentaine d'heures seulement par un particulier dans son atelier. Le tout grâce à une simple imprimante 3D. Le bienfaiteur s'appelle Patrick Brancos. Il en a déjà fabriqué trois.

On choisit selon la personne le modèle de la main, on prend les fichiers, on les met à la taille de la main puis on les importe dans ce logiciel. Patrick Brancos fabricant amateur de prothèse

Patrick Brancos fournit gratuitement ces appareils aux personnes privées de doigts ou de poignets. Une nouvelle vie commence pour Lou-Ange. La fillette de 10 ans va devoir s'adapter à sa nouvelle main droite.

Essayer d'écrire, faire mes lacets, attraper des verres et plein d'autres choses. Lou-Ange Rondot bénéficiaire de la prothèse

Des appareillages fournis gratuitement

Partrick Brancos est ce qu'on appelle un "maker". Il travaille en lien avec l'association e-nable qui fournit gratuitement des appareillages aux personnes qui en ont besoin. Les appareils peuvent être actionnés par le poignet ou par le coude. Il est donc indispensable d’avoir un poignet ou un coude opérationnel pour pouvoir les utiliser.

Il existe une dizaine de modèles de mains. Avec chaque fois un look et des caractéristiques uniques. Chaque modèle réalisé est d'ailleurs envoyé à l'association pour validation avant d'être remis au bénéficiaire. Environ 450 makers travaillent à améliorer le quotidien des personnes qui vivent cette situation de handicap en France.