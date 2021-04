En Vendée, une entreprise a créé une planche de surf à base de matériaux recyclés

Sur la plage de Brétignolles-sur-Mer en Vendée, un surfeur dompte les vagues sur sa planche. La mer est belle et la scène est très classique jusqu'ici. Mais, il y a une nouveauté sous les pieds de ce jeune surfeur : une planche composée entièrement à base de matériaux recyclés.

"Je la trouve très légère, plus réactive. On prend facilement de la vitesse pour aller faire des manoeuvres. Franchement pour le moment, je n'ai que des bons retours à faire. Et puis, cette planche est surtout écologique, c'est ça qui est super cool", témoigne Titouan Guéry, surfeur.

Un QR code indique tous les matériaux utilisés

Ce sont deux Vendéens qui viennent de monter leur entreprise de planches de surf écoresponsables. La mousse à l'interieur est issue de bouteilles de plastiques recyclées et de bioressources

"On veut vraiment offrir un produit le plus propre possible et surtout la possibilité de récupérer le matériel une fois que la planche est cassée ou très abîmée. On y pense dès la conception de la planche : quand on pense à un assemblage de matériaux, on se demande aussi comment on va le déconstruire et comment on va le répartir dans les filières de recyclage adaptées", dit Jimmy Boissonnot, fondateur de Squid Surfboards.

Un QR code posé sur la planche indique également tous les matériaux utilisés dans celle-ci.