En Moselle, un institut propose des bains à bulles et des massages pour les nouveau-nés

Des bains à bulles, des massages tout doux, une ambiance calme et chaleureuse... À Grosbliederstroff en Moselle, Les p'tites bulles est un espace de bien-être dédié aux nourrissons et aux enfants. Une solution pour soulager les maux des bébés.

Plongée dans un bassin individuel disposant de petits jets d'eau et de faisceaux lumineux, la petite Giulia de quatre mois semble apprécier l'expérience. Sa tête est entièrement hors de l'eau soutenue par une bouée au niveau du cou. "Elle est portée par l'eau et elle complètement libre de ses mouvements", précise Sophie Lévêque, le gérante de l'institut. Ce spa "spécial bébés" propose également l'apprentissage des bons gestes afin d’atténuer les coliques des nourrissons ou encore de faciliter leur endormissement.

Le massage Shantala

25 minutes plus tard, c'est Julie, la maman de Giulia, qui prend en charge son bébé. Elle lui apporte un massage Shantala. Cet art traditionnel du massage des bébés vient du sud de l'Inde, où il fait partie intégrante des premières années de la vie de l'enfant. Le massage favorise la communication et l'échange avec son bébé. Dès l'âge d'un mois le massage stimule d'une façon douce et naturelle plusieurs systèmes du corps.