En Lorraine, des chercheurs proposent de léguer votre téléphone à la science pour mieux le recycler

Ne jeter plus vos vieux téléphones portables, donnez-les à la science. Des chercheurs lorrains ont besoin de 10000 mobiles pour développer un procédé pour récupérer et recycler les métaux précieux contenus dans les cartes électroniques de nos appareils. #IlsOntLaSolution

Plus de 120 millions de vieux téléphones abandonnés dans les tiroirs des Français. En Lorraine, des scientifiques lancent un appel pour en récupérer 10000. Ils cherchent à développer un procédé innovant et vertueux pour l'environnement qui permettrait d’extraire des cartes électroniques de nos appareils, de nombreux métaux précieux comme l’or, l’étain, le palladium, l’argent et d’autres plus rares comme le tantale. Des cartes réduites en miettes et qui vont faire l’objet de tout un tas de manipulation pour identifier les métaux qu’elles contiennent, savoir les séparer et les quantifier, pour ne rien perdre.

Une étape primordiale selon Éric Meux, responsable du master Chimie Durable et Environnement à l'Institut Jean Lamour de Metz : "Quand on essaye de développer un procédé de récupération de métaux à partir de déchets industriels ou autres, il est primordial de connaître précisément la composition de ces déchets". Mais pour cela, il faut de la matière et le scientifique espère atteindre les 4000 portables récupérés d’ici septembre et l’objectif initial des 10 000, en février 2022. Date à laquelle un étudiant en master 2 à l’Ecole nationale supérieure de géologie de l’université de Lorraine sera recruté pour épauler les chercheurs sur ce projet ambitieux.

Plusieurs laboratoires lorrains participent à cette recherche à Metz, à Nancy, ou encore à Bar-le-Duc. Alors si vous voulez aider la science, les chercheurs ont mis en place différents points de collecte dans la région, que vous trouverez à cette adresse.