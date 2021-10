En Haute-Savoie, une vaste opération de nettoyage au sommet de la montagne du Semnoz

France 3 Alpes

Le Semnoz, c’est la bouffée d’oxygène des annéciens. Située à seulement 20 minutes en voiture d’Annecy, les locaux viennent faire des balades ou du ski l’hiver. Comme le printemps dernier, des bénévoles ont, le temps d’une journée, retroussé les manches pour collecter les détritus abandonnés pendant la saison estivale. Un ramassage citoyen entre amis et en famille. "On sensibilise les enfants à la pollution. Quand on va se promener, cela devient un réflexe de ramasser" raconte Marion qui est venue avec son petit garçon.

100 kg de déchets collectés

"Une charmante dame a dû perdre sa chaussure" constate une bénévole. Dans les sacs poubelles s’entassent toutes sortes de détritus : des mégots de cigarettes, des bouteilles en plastique ou en verre, des pailles… Ce jour-là, 100 kg de déchets ont été collectés. "Je ne pensais pas en trouver autant" s’étonne Léonie, une petite fille. C’est tout de même deux fois moins qu’au printemps dernier. Les randonneurs ont semble-t-il été plus respectueux de la nature. "Ce sont plutôt les professionnels qui interviennent sur la station pour faire les travaux de l’été qui devraient être sensibilisés car avec les bulldozers, ils raclent tout" explique Boris Lecointre, membre de l'association TetraBeer. Une prochaine collecte sera organisée le printemps prochain.