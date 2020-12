En Gironde, des coquilles d'huîtres utilisées avec du ciment pour réparer les routes

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

À proximité du bassin d'Arcachon, les coquilles d'huîtres s'empilent dans les poubelles lors des fêtes de fin d'année. Mais une entreprise spécialisée dans la réparation d'ouvrages, Cofex-GTM, a trouvé le moyen d'offrir un beau recyclage aux restes de ces mollusques à la chair très appréciée. La coquille d'huître est ajoutée à un cocktail composé également de sable et de ciment qui sert à colmater des brèches. La route D133, qui menace de s'effondrer par endroits en Gironde, est réparée avec ce mélange novateur.

"Le principal intérêt des coquilles d'huîtres, c'est qu'au lieu de prendre de la matière noble comme du sable qu'on va extraire des carrières, on recycle un matériau qui n'est pour l'instant pas réutilisé et dont on ne savait pas quoi faire", témoigne Myriam Gentil, conductrice de travaux chez Cofex.

Les essais menés en laboratoire ont été concluants et le chantier en Gironde représente un test grandeur nature pour ce cocktail écologique. "Avec ce qu'on a coulé hier, on se rend compte qu'on arrive à avoir de la résistance et que ça tient", ajoute Myriam Gentil.