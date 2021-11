En Alsace, une association organise des stages de conduite destinés aux non-voyants

France 3 Alsace

L'association les "Non-voyants et leurs drôles de machines" organise depuis 15 ans des stages de conduite destinés aux non-voyants. L'objectif : leur permettre de (re)découvrir les plaisirs d'être au volant et de pouvoir s'émanciper. #IlsOntLaSolution

C'est sur le circuit de l'anneau du Rhin que l'association les Non-Voyants et leurs drôles de machines accueillent cinq participants aveugles pour leur stage de conduite. L'idée de faire conduire des non-voyants est née, il y a 15 ans, dans l'esprit de Luc Costermans quand il a perdu la vue. Accompagnés de moniteurs valides, les participants, qui ne sont pas tous aveugles de naissance, souhaitent retrouver des sensations et se sentir plus autonome.

Avoir une confiance mutuelle aveugle

Pour pouvoir rouler en tout sécurité, le moniteur et le conducteur communiquent à l'aide d'un langage très particulier et spécifique qui se base sur le cadrant d'un montre. "On a des instructions particulières. On indique la droite ou la gauche mais ces directions sont ponctionnées d'un angle au volant. Il y a 5, 10 ou 15 minutes. Après ils doivent me faire confiance et inversement", détaille Emmanuel Gigard, moniteur et copilote.

Pour les personnes atteintes de cécité visuelle, cette expérience est un bol d'air. Elle offre l'opportunité à certains d'entre-eux d'être à nouveau derrière un volant."J'ai tenté de conduire avec des amis sur des parkings, explique Serge, stagiaire non-voyant, je voulais absolument remettre mes mains sur des volants de voiture".

Grâce à ce stage, le créateur de l'association Non-Voyants et leurs drôles de machines, Luc Costermans redonne confiance aux personnes aveugles et montre que la conduite est aussi une question de sens. "On pilote aux fesses. C'est-à-dire que le volant vous donne des informations, les sièges baquets aussi, la liaison au sol, les pneus. Tous cela nous donne des informations qui nous permettent de se déplacer", précise-t-il.

Pour rappel, l'organisateur du stage détient le record de vitesse au volant d'une voiture pour un non-voyant sans copilote, avec une pointe à 308 km/h.