Des vols en montgolfière accessibles aux personnes handicapées

France 3 Centre-Val de Loire

Pour permettre aux personnes à mobilité réduite de s'évader de leur quotidien, l'entreprise Aérocom, situé à Onzain dans le Loir-et-Cher, a investi dans des nacelles adaptées. Celles-ci donnent l'opportunité aux personnes handicapées de pouvoir profiter d'un voyage en ballon au-dessus des châteaux de la Loire.

Rendre accessible à tous les vols en montgolfières

Bruno Parey, dirigeant de l'entreprise et pilote de montgolfière, a fait fabriquer il y a trois ans cette nacelle. Le but est de donner un accès plus rapide et inclusif à cette pratique. "Les nacelles pour les personnes à mobilité réduite existent surtout dans des structures associatives. Cela donne des listes d'attentes assez longue pour elles. Du coup, on s'est dit qu'on pouvait aussi axer notre service touristique afin de réduire l'attente de ces personnes", explique Bruno Paray. D'ailleurs, grâce à l'installation de cet équipement coûtant trois plus cher qu'une nacelle classique, l'entreprise a reçu le label Tourisme et Handicap.

Ces voyages laissent place à un rêve éveillé pour ces hommes et ces femmes. "On a l'impression d'être comme un oiseau. C'est merveilleux de pouvoir assister au lever du soleil. Je suis très touché et heureux", raconte Mohammed Bensenouci, passager souffrant d'un handicap moteur.

Si l'aspect technologique rend cette prestation abordable à tous, ce n'est pas forcément le cas de son prix. Il faut compter entre 700 et 900 euros pour le service.