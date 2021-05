Des étudiants de Haute-Loire créent une machine qui recycle le plastique des imprimantes 3D

Dans le cadre de leur formation à l'Esepac, une école basée en Haute-Loire qui forme des concepteurs d'emballages, trois étudiants ont créé une mini-entreprise, baptisée Bobi Recycle. Leur idée : recycler le PLA ou acide polylactique, la matière la plus utilisée pour les imprimantes 3D. "On apprend à l'école que lorsque l'on fait de l'impression 3D, on utilise un plastique appelé PLA. Il est biosourcé et fait à partir de maïs. Il est censé être compostable. Mais en France, il n'existe pas de composteurs pour ce genre de déchets", explique Guillaume Vannson, cocréateur de Bobi Recycle.

Ils ont donc imaginé une machine qui fait fondre la matière et la transforme en fil réutilisable à l'infini.

Un concours européen de mini-entreprises

Une idée ingénieuse qui leur vaut de représenter la France à un concours scolaire européen : le festival des mini-entreprises. On y retrouve des projets variés, portés par des élèves de collèges, lycées et de l'enseignement supérieur. Les vainqueurs de cette compétition nationale représenteront la France au niveau européen fin juin.

Un concours qui leur permet de mettre en avant leur idée. "Ça peut attirer des partenaires, qui peuvent accompagner le projet pendant une phase de gestation plus ou mois longue, car il y a quand même beaucoup de défis techniques à relever", explique Serge Boudignon, responsable de la partie entreprenariat du projet

Les étudiants à l'origine de Bobi Recycle aimeraient trouver des débouchés locaux

afin de favoriser l'économie circulaire.