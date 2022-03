Dans le Cotentin, un train à 1 euro pour limiter la circulation automobile

Un euro, c'est désormais le prix des trajets en train entre Cherbourg et Valognes. L'objectif : simplifier le quotidien des usagers et limiter la circulation automobile. #IlsOntLaSolution

C’est une mesure prise avant la flambée du prix des carburants mais qui tombe à pic. En Normandie, depuis le 7 mars, le trajet en train entre Cherbourg et Valognes coûte désormais 1 euro. L'objectif est de simplifier le quotidien des usagers avec un abonnement attractif. Cela leur permet aussi d’utiliser à leur guise le train et le bus et de faire ainsi de petites économies.

Une initiative écologique et économique

Valable une heure, ce billet à tarif unique est issu de l'initiative de la communauté d'agglomération du Cotentin et de la région Normandie. Son but est avant tout d'inciter 1200 automobilistes, qui font l'aller-retour tous les jours entre les deux villes de la Manche, à prendre le train au lieu de la voiture. "On espère une très forte progression d'utilisation du train. 20% de nos concitoyens dans le Cotentin n'ont pas de voiture" affirme David Margueritte, président de l'agglomération du Cotentin.

Une fois à Cherbourg, le ticket à 1 euro donne aussi accès à l'ensemble du réseau en commun local, bus ou trains. "Il y a des moyens de transports permettant d'accéder aux entreprises, aux centres hospitaliers", explique Pierre Dumont, président de l'Union des usagers du Paris-Caen-Cherbourg. "Il ne faut pas que les gens restent bloqués en arrivant en ville !"

Depuis la fin du mois d'août, les liaisons en bus ont été multipliées par 6. Pour faciliter encore davantage les trajets et poursuivre l'initiative, l'agglomération installera dès cet été plus de 500 points d'arrêt de transports à la demande sur l’ensemble du territoire de la Communauté d'agglomération du Cotentin.