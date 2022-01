Dans la Somme, un pompier invente une sangle de sécurité pour sauver des vies

FTR

Elle porte les initiales de son inventeur. La sangle R-O a l’avantage d’extraire une personne d’un incendie ou d’une inondation en quelques secondes. Un gain de temps précieux pour sauver un individu. Cette invention laisse les mains libres au secouriste. Ce qui n’est pas le cas habituellement.

À l’heure actuelle, les blessés se portent "sous les bras, sont tirés ou portés comme on peut", témoigne Ludovic Jean, formateur au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) 80. Ce qui met "davantage la victime et les intervenants en danger", ajoute ce secouriste.

Un appel au financement

Avec ce système, "on peut accrocher quelqu’un en moins de trois secondes", raconte fièrement Olivier Rognon, son inventeur. Pour le moment, il fabrique lui-même ses sangles, chez lui avec sa machine à coudre. Mais bientôt, tout pourrait changer. Depuis qu’il a déposé un brevet, un bureau d’études des Hauts-de-France l’a approché.

Sur internet, un financement participatif a été lancé afin de pouvoir voir aboutir ce projet. "Cela coûte 33 000 euros pour le développement, le marketing, la mise en situation de différentes pièces afin de voir la résistance. L’objectif est d’améliorer la sangle pour la vendre à grande échelle", explique Olivier Rognon. Si la somme récoltée est suffisante pour élaborer un prototype final, la production pourrait démarrer dans les prochains mois.