Armés de leur portable, des bénévoles surveillent l’érosion du littoral en Loire-Atlantique

"On installe le téléphone dans le petit ustensile, clic, et voilà la photo est prise". Marc Geinoz est l’un des dix habitants de Saint-Brévin-les-Pins à s’être porté volontaire pour devenir "vigie du littoral". Le petit ustensile, comme il l’appelle, c’est un poste d’observation. Neuf ont été installés sur les huit kilomètres de côtes de la commune. Ils permettent de réaliser la même photo dans le même axe de prise de vue tous les six mois pour observer l’évolution du littoral.

"On est dans l'eau quasiment toute l'année et on observe que les bancs de sable bougent de plus en plus, que les dunes se déplacent, et on se dit qu’à un moment, ça va poser quelques problèmes. Donc c’est très bien de faire quelque chose."