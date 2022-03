À Villeurbanne, une maison écologique en paille porteuse construite au milieu des immeubles

FTR

Une maison en paille qui s’élève au milieu des nombreux immeubles de Villeurbanne. Le chantier a de quoi surprendre. Mais le plus étonnant, c’est que la technique utilisée, la paille porteuse, évite d’utiliser du bois, une ressource précieuse à économiser dans les années à venir. Les bottes sont comprimées. "L’intérêt, c’est d’utiliser la botte de paille pour sa capacité structurelle. Donc, au lieu d’avoir des poteaux réguliers et des bottes de paille insérées à l’intérieur, on construit directement comme si on utilisait des pierres", explique Cédric Hanelin, président de l’association de Nébraska qui milite depuis 20 ans pour le développement de cette technique de construction.

Ce chantier est ouvert à tous les curieux. "Construire en bottes de paille, c’est revenir à des techniques anciennes qui ont existé. Pour moi, c’est presque une utopie qui se réalise", s’enthousiasme ce bénévole.

Accélérer la transition environnementale

Dans quelques semaines, la maison de paille accueillera du public. Une idée soutenue et financée par Rhône Saône Habitat. L'organisme de logement qui va construire de nouveaux bâtiments dans le quartier veut en faire un lieu d'accueil et de réflexion avec les habitants.

"On est là pour apprendre. C’est en rencontrant les acteurs, en touchant les matériaux qu’on va comprendre et voir ce que l’on peut en faire. Nous sommes convaincus que la transition environnementale est en cours et qu’il est nécessaire de l’accélérer. On a de gros espoirs sur de nouveaux matériaux", conclut Arnaud Cécillon, directeur général de Rhône Saône Habitat.