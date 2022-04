À Toulouse, "Ma Bibliothèque d'Objets" une solution pratique et écologique pour louer à petits prix

On connaissait les médiathèques, les ludothèques ou encore les artothèques voici un tout nouveau concept qui vient de voir le jour sur le marché de la location à Toulouse : "Ma Bibliothèque d’Objets".

Créée sous l'impulsion de Marie Boillot et Fabien Estivals, cette association met en relation les adhérents pour un service de prêt de matériel à moindre coût. "Ça commence à deux euros pour l'agrafeuse jusqu'à quinze euros la semaine pour la visseuse perceuse", explique Fabien Estivals, co-fondateur de "Ma Bibliothèque d'objets".

Consommer moins, consommer mieux

Dans le contexte actuel de protection de l'environnement, le concept s'inscrit comme un parfait exemple d'économie circulaire vertueux puisque tous ces articles servent à différents foyers.

Une solution durable pour consommer autrement et plus écologique. Au lieu d'investir dans des équipements neufs que l'on utilise peu, on vient ici pour emprunter un appareil. Et ça marche ! Dans le catalogue et sur les rayons de "Ma Bibliothèque d'Objets" près de 250 produits d'occasion ou neufs sont déjà référencés. Une partie du stock a été confiée à l'association par des particuliers ou des entreprises, désireux de soutenir le projet, tout en libérant leurs garages et leurs étagères.

Louer, livrer, réparer

Pour rendre la location encore plus facile et accessible aux Toulousains, les deux trentenaires livrent les objets dans cinq points-relais disséminés dans toute la ville rose. Au guidon de son vélo cargo chargé de la commande du jour, Marie arrive à la MJC Roguet. "On est intéressés par trois choses : la couverture géographique du territoire, la diversité des publics et des horaires compatibles avec les usages d'aujourd'hui, donc le soir et le samedi", explique-t-elle.





Le petit plus de l'association c'est aussi la transmission des savoirs. Fabien et Marie vont bientôt mettre en place des ateliers de formation afin d'apprendre aux adhérents à réparer un objet en panne. Des cafés bricoles pour échanger, s'amuser mais aussi devenir plus responsables. Selon une étude réalisée par l'Observatoire Société et Consommation, face à la hausse des prix et afin de préserver la planète 80 % des Français affirment privilégier l'usage à la propriété.