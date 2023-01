À Toulouse, le succès d’une recyclerie spécialisée dans le sport

En quelques mois, l’association HexEco a recyclé près d’une tonne et demie d’articles de sport. Une démarche écologique et économique portée par deux jeunes sportives. #IlsOntLaSolution

Depuis juin 2022, les Toulousains peuvent s’équiper en vêtements, chaussures ou matériels de sport à des prix défiant toute concurrence : 50 à 70% moins chers que le neuf. Les articles proposés sont d’occasion. HexEco est la première boutique de ce genre à s’installer dans la Ville rose. Cette recyclerie est née de la volonté de deux jeunes femmes. Des sportives soucieuses de limiter l’impact des articles de sport sur notre environnement.

Selon l’Ademe (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), ils représenteraient plus de 100 000 tonnes de déchets par année en France. "L’objectif est de préconiser une façon plus responsable et plus économique pour s’équiper et faire du sport", explique Morgane Thomas, cofondatrice de l’association HexEco.

De la vente à le revalorisation

Les articles vendus par HexEco proviennent de particuliers ou de clubs de sport. Des bénévoles les trient. Les produits jugés en bon état rejoignent les rayons de la boutique. D’autres sont réparés. "S’ils sont cassés et qu’on ne peut pas du tout les remettre en vente, on va les revaloriser. Faire des décorations, de l’upcycling", rapporte Bastien Guidet, l'un des bénévoles.

Les ballons, devenus inutilisables, sont notamment transformés en pots de fleurs. à terme, l’association espère créer des emplois.