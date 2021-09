À Marseille, une première barquette électrique prend le large à l'automne

Ce n’est encore qu’un prototype, mais il représente déjà le souffle d’une nouvelle ère. Baptisée “Lou Souléu” (Le Soleil, en provençal), cette barquette au moteur électrique prend peu à peu forme, au cœur du 7e arrondissement de Marseille, dans l’anse du Pharo. Un projet possible grâce à une équipe de passionnés dont certains n’avaient jamais travaillé sur un bateau jusqu’alors.

L’idée est simple : il s’agit d'"améliorer cette barquette pour avoir le confort moderne, en gardant la classe et la tradition" d’antan, explique Guillaume Jesberger, membre de l’association "La feuille embarquée" qui soutient une navigation écologique.

Sans bruit et sans odeur

À première vue, l’embarcation n’est pas différente du reste de la flotte. La structure en bois et la forme longiligne sont semblables aux barquettes traditionnelles. C’est à l'arrière où le changement s’opère, on y trouve un moteur électrique à la batterie 100% recyclable. Sans bruit et sans odeur, la "Lou Souléu" promet une navigation, au seul son des flots.

Ce prototype, bien que prometteur, comporte un risque : celui de déplaire aux aficionados du bateau de pêche provençal. Une nouvelle qui est bien loin de faire frémir l’équipe : "Il y a un siècle de ça, les bateaux naviguaient à la voile et à l’aviron et quand les moteurs thermiques (…) sont apparus cela a dû bousculer les habitudes", explique Denis Borg, directeur du chantier naval.

"Lou Souléu" devrait voguer sur les flots méditerranéens d’ici l’automne prochain. Et peut-être inspirer dans son sillage, une navigation plus verte.