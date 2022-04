À Marseille, des opérations de nettoyage pour protéger l'écosystème des Calanques

France 3 Provence-Alpes

C'est un peu le déversoir de Marseille. La calanque de Cortiou, située au cœur du Parc national des calanques, a été fortement dégradée au fil des années. La faute aux rejets de la station d'épuration de la cité phocéenne et aux déchets de fêtes clandestines organisées sur place.

Face à ce danger environnemental, des membres de l'association "Les Excursionnistes Marseillais" ont organisé des opérations de nettoyage afin de récuperer les déchets et les produits polluants qui souillent le site.

Rendre le site à son état originel

En dehors des excursions estivales et autres randonnées, l'association locale, qui existe depuis maintenant 125 ans, se mobilise pour la préservation de l'environnement local. La dernière action des bénévoles s'est déroulée le 29 mars dernier sur le site de Cortiou avec le ramassage de plus de 5000 litres de substances polluantes en seulement une journée. "C'est un hommage aux Calanques ce qu'on fait, on veut qu'elles soient belles...elles nous apportent tellement de plaisir", s'exclame une excursionniste.

En parallèle de ces opérations et afin de préserver la beauté du Parc national des calanques qui célèbre cette année ses 10 ans, les autorités locales ont décidé de mettre en place dès ce printemps un système de réservation en ligne. Le but est de limiter l'afflux de visiteurs dans la calanque de Sugiton, l'une des plus fréquentées. Seules 400 à 600 personnes par jour peuvent désormais y accéder, contre 2000 auparavant lors des pics d'affluence.