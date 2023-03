À l'Institut Rafaël de Levallois-Perret, des ateliers pâtisserie pour faire rimer sucré avec santé

Cheffe pâtissière pour des établissements étoilés, Sandrine a décidé de changer de vie après des problèmes de santé. Elle profite du confinement pour réfléchir à l'avenir de sa vie professionnelle. La pâtisserie doit changer, se réinventer et proposer des alternatives aux desserts trop sucrés et trop gras.

Trois ans lui ont été nécessaires à Sandrine Baumann-Hautin pour lancer sa start-up "SaIn pâtisserie santé", avec la volonté d'écrire une nouvelle histoire des desserts. Moins de sucre, moins de gras, du sur-mesure pour les personnes les plus fragiles qui ont besoin d'être accompagnées tout au long de leurs traitements. Sandrine Baumann-Hautin s'engage à nous faire redécouvrir les recettes de nos grands-mères version 2023 ! Du goût, du naturel, du bon, de l'éthique, parce que le corps et le cerveau doivent retrouver le sens du sain.

Cela fait des mois que je n'ose plus manger de dessert. J'ai peur du sucre ! C'est notre ennemi. Sylvie patiente de l'Institut Rafaël

L'Institut Rafaël de Levallois-Perret est le lieu référence de la médecine intégrative. Une approche centrée sur l'individu qui réunit la médecine conventionnelle et les pratiques complémentaires. Pour les patients, tous les soins de support sont gratuits. Sandrine Baumann-Hautin intervient tous les mardis et mercredis. Ses ateliers sont pris d'assaut par les patientes. Ces femmes viennent chercher de l'aide, du réconfort, des astuces pour adapter leur nourriture aux effets secondaires des traitements. Depuis son cancer du sein, Michèle qui adore cuisiner, a changé ses habitudes. Elle n'achète plus les mêmes produits et préfère les sucres à indice glycémique bas. Sylvie, qui lutte contre la maladie depuis six longues années, se prive de gâteau d'anniversaire de peur que le sucre ait un effet néfaste sur son organisme. Dans cette Maison de l'après-cancer, ces femmes réapprennent le plaisir gustatif, sans frustration, sans culpabilité.

C'est aussi pour Sandrine Baumann-Hautin, élue Femme de santé 2022, l'occasion de faire de la prévention. Dans les prochaines années en France, les cas d'obésité, de maladies cardio-vasculaires vont exploser en raison d'une mauvaise hygiène de vie des adolescents trop sédentaires. Réapprendre à manger sain, cuisiner des produits bruts grâce à des recettes simples, retrouver le goût du bon... un chemin tout tracé pour la cheffe pâtissière Sandrine Baumann-Hautin.