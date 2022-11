A Clermont-Ferrand, une moustache pour sauver des vies

FTR

En ce mois de novembre 2022, ils sont nombreux à se laisser pousser la moustache pour la bonne cause. L’opération “Movember” qui incite au dépistage des maladies masculines se déroule partout en France et notamment à Clermont-Ferrand. #IlsOntLaSolution

Depuis le 1er novembre, le mois de la moustache, le Movember, est lancé. Le but : lutter contre le cancer de la prostate et des testicules et sensibiliser sur les problèmes de santé mentale chez les hommes. 30 jours de défis, au cours desquels les participants vont lever des fonds pour les associations. "Je le fais pour la prévention de toutes les maladies masculines", déclare Jérôme Cazard, Clermontois qui participe au Movember chaque année. "Tous les hommes se rasent entièrement et laissent pousser leur moustache tout au long de novembre sans la toucher", précise son barbier, Maël Béal. Ils sont aussi nombreux à prendre cette initiative entre amis ou collègues, comme les sapeurs pompiers de la caserne d’Aubière, à proximité de Clermont-Ferrand.

Un mouvement international

Né en 2003 en Australie, le mouvement a pris de l'ampleur à l’échelle internationale. La France y participe depuis 2012. Selon le site officiel de la Movember Foundation Charity, le mois de la moustache se tient aujourd’hui dans 21 pays. Le but est de sensibiliser car selon la fondation, la santé mentale est plus taboue chez les hommes qui ont aussi tendance à moins faire de dépistage du cancer que les femmes.

Depuis 2003, Movember a financé plus de 1250 projets autour de la santé des hommes. L’an dernier, 80 millions d’euros de dons ont été récoltés dans le monde à travers différentes initiatives comme la “Courstache”, à Aubière (Puy-de-Dôme). Pour sa 6ème édition, le 5 novembre, nombreux sont ceux qui participeront, fausses moustaches collées sur le visage, à cette course caritative. L’intégralité du montant des inscriptions sera versée à des associations de lutte contre le cancer. L’année dernière, 16 000 euros avaient été recueillis.