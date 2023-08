Yvelines : un garçon de 7 ans sauve sa mère en appelant les pompiers

Un enfant de 7 ans a contacté les pompiers des Yvelines alors que sa maman était inconsciente. Le garçon a expliqué calmement la situation et grâce à lui, sa maman a pû être sauvée, relatent les pompiers.

Un petit garçon de 7 ans a sauvé sa mère en composant le 18 et en expliquant calmement la situation à l'opérateur des pompiers des Yvelines, comme relaté par les pompiers sur Twitter lundi 14 août, rapporte mercredi 16 août France Bleu Paris.

"Bonjour, ma mère n'arrive pas à se réveiller, venez", peut-on entendre dans l'enregistrement d'un appel d'urgence révélé lundi 14 août par les pompiers des Yvelines. Toujours dans cet enregistrement, l'opérateur demande l'âge de la maman - 34 ans -, si elle est sur le ventre ou sur le dos, s'ils habitent en maison ou en appartement. L'enfant répond à chaque question calmement, et l'opérateur fait preuve de douceur et de prévenance.

Ce dernier demande à l'enfant de mettre sa mère sur le côté, de crier dans son oreille pour essayer de la réveiller, de se mettre près du visage pour voir si la mère respire. "Oui, il y a de l'air qui sort de son nez", répond le petit garçon, qui se trouve seul avec sa petite soeur et ira finalement chercher de l'aide auprès d'une voisine.

"Bravo et fierté pour cet enfant"

"L'enfant donne les informations essentielles à l’opérateur et réalise les premiers gestes de secours. Un appel qui met en lumière le quotidien de nos opérateurs", ont réagi lundi 14 août les pompiers des Yvelines dans un tweet.

"Bravo et fierté pour cet enfant de sept ans et demi, héroïque et remarquable, qui compose le numéro de secours d’urgence", a de son côté tweeté le préfet des Yvelines. "Merci aux opérateurs" des Yvelines, "spécialement formés à l’écoute de personnes en détresse et à la mise en œuvre de secours, sous le commandement de Stephane Millot. Ils constituent le premier maillon de la chaîne des secours. Grâce au sang-froid de ce petit garçon qui a suivi les indications de l’opérateur, la maman a pu être mise en position latérale de sécurité (PLS) avant l’arrivée des pompiers", peut-on lire dans ce tweet.