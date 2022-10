Seine-Saint-Denis : un homme interpellé avec un couteau à la mosquée de Drancy, l'imam Hassen Chalghoumi évacué

Selon l'imam, interrogé par le site actu.fr, "on a reçu un appel qui a prévenu qu’un homme allait venir pour faire un carnage à la mosquée de Drancy. Une quarantaine de policiers sont venus en renfort".

Un homme sans-abri a été interpellé à la mosquée de Drancy (Seine-Saint-Denis) alors qu'il portait un couteau à la ceinture, vendredi 22 octobre, a appris franceinfo auprès du parquet de Bobigny, confirmant une information de BFMTV. L'homme a ensuite été placé en garde à vue pour port d'arme de catégorie D, selon cette même source.

Selon l'imam Hassen Chalghoumi, interrogé par le site actu.fr, "on a reçu un appel qui a prévenu qu’un homme allait venir pour faire un carnage à la mosquée de Drancy. Une quarantaine de policiers sont venus en renfort. Ils ont repéré la personne qui est entrée dans la salle de prière", puis l'ont arrêté à l'issue de celle-ci. L'individu ne se serait pas montré menaçant. "Je suis resté dans mon bureau. L’individu aurait pu foncer sur moi et aurait pu faire d’autres victimes", explique l'imam auprès d'actu.fr. Hassen Chalghoumi assure avoir été "très vite évacué de la mosquée et mis en sécurité".