Seine-Saint-Denis : important incendie à Bobigny, les riverains invités à fermer leurs fenêtres face au panache de fumée

Un important incendie s'est déclaré dans la zone industrielle des Vignes à Bobigny et les pompiers craignent une propagation du feu aux autres entrepôts.

Un incendie important s'est déclaré mardi 22 février en début d'après-midi à Bobigny (Seine-Saint-Denis), dans la zone industrielle des Vignes, provoquant un large panache de fumée noire, rapporte France Bleu Paris.

"Notre objectif est d'éviter la propagations aux entrepôts limitrophes", indique à France Bleu Paris une porte-parole des pompiers de Paris. "Tous les entrepôts sont très imbriqués les uns dans les autres et la zone en feu est assez difficile d'accès pour nous".

#INTERVENTION - Incendie en cours à Bobigny (93) rue Henri Gautier.

Évitez le secteur et n'encombrez pas inutilement les lignes d'urgences.

Riverains, soyez prudents. pic.twitter.com/pHkqe26vyW — @PompiersParis (@PompiersParis) February 22, 2022

Le feu s'est déclenché rue Henri Gautier près de nombreuses entreprises et magasins. La préfecture de Seine-Saint-Denis, la mairie et les pompiers recommandent d'éviter le secteur et invitent les riverains à se protéger des panaches de fumée, en fermant leurs fenêtres.