Voitures : vers la fin du Mondial de l'Auto ?

Impacté par le Covid-19 et la chute des ventes, l'évènement parisien, boudé par les gros constructeurs, peine à séduire et à attirer du monde.

C'est l'événement automobile phare : le mondial de l'auto à Paris. Le rendez-vous incontournable tous les deux ans pour les amoureux de la voiture. Mais après quatre ans de pause à cause du Covid et dans un contexte de crise du marché, l'édition qui se profile risque de décevoir. "Il n’y a aucun enthousiasme aujourd'hui pour ce salon. Il a été au moins réduit de moitié, il n’y a que des marques françaises des groupes Renault et Stellantis, plus 7 à 8 marques chinoises, qui sont en fait des petites start-up", explique Christophe Carignano, directeur des rédactions pôle automobile infopro.

Moitié moins de monde que la dernière fois

Le salon va durer une semaine au lieu de 15 jours. Beaucoup de constructeurs comme Volkswagen, Toyota ou Audi, refroidis par la chute des ventes, boudent l'événement. L’essentiel des modèles exposés seront électriques ou hybrides, donc moins attirants pour les fans de mécanique. Il y aura également des véhicules à l'hydrogène, mais la production n'est pas encore propre, même si la filière est en train de se verdir en Europe. Le marché reste confidentiel avec un peu plus de 10 000 véhicules seulement dans le monde. Le mondial de l'auto espère accueillir entre 300 000 et 500 000 visiteurs la semaine prochaine, soit moitié moins que lors de la dernière édition.