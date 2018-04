Paris est la ville la plus "râleuse" de France, selon l'étude d'une application de messagerie

La capitale française devance Clermont-Ferrand et Brest sur le podium des villes où l'on râle le plus, selon une étude de l'application Mood Messenger.

La capitale française ne faillit pas à sa réputation. La ville de Paris est la plus "râleuse" de France, selon une étude réalisée pendant six mois par l'application de messagerie Mood Messenger, rapporte Le Parisien.

Cette application, créée par la start-up Caléa, compte plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs dans l'Hexagone, selon le quotidien. Entre les mois d'octobre et mars, la société a recensé le nombre d'emoji "grognons" envoyés sur son application dans chaque grande ville française. Résultat : sur les 185 000 émoticones envoyés pendant cette période, selon Ouest-France, la plupart proviennent... de Paris.

"Pour obtenir ce classement, nous avons eu recours à de véritables algorithmes", explique auprès du Parisien Saïd Hadjiat, le fondateur de Mood Messenger. "Mais nous n’avons pas la prétention de proposer une enquête sociologique", poursuit-il. "Il y a beaucoup de second degré dans notre approche."

Clermont-Ferrand classé deuxième, Brest troisième

Les villes de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) et de Brest (Finistère) arrivent respectivement deuxième et troisième, selon cette même étude. Viennent ensuite Nancy (Meurthe-et-Moselle), Le Mans (Sarthe), Grenoble (Isère), Dijon (Côte-d'Or) et Angers (Maine-et-Loire), puis Limoges (Haute-Vienne) et Besançon (Doubs).



Les villes du sud du pays arrivent loin derrière, relève Le Parisien. Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) arrive ainsi vingtième, et Marseille n'est classée que 33e dans ce classement. "Le soleil doit jouer pour beaucoup", lance Saïd Hadjiat auprès du Parisien.

Plusieurs villes du Nord arrivent également en bas du classement. Lille est ainsi 19e, et Tourcoing (Nord) arrive en queue de peloton, à la 30e place.