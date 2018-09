Des élus écologistes de Paris vont porter plainte pour "injure publique" contre Marcel Campion

Dans une vidéo où il tient aussi des propos homophobes, le "roi des forains" qualifie les élus écologistes de la capitale de "vers de terre" et de "merde" qu'on "peut écraser".

Ils ne veulent pas en rester là. Des élus écologistes de Paris et le parti Europe-Ecologie-les-Verts (EELV) ont annoncé, mercredi 26 septembre, qu'ils allaient porter plainte contre le forain Marcel Campion. Dans une vidéo, exhumée par le JDD, Marcel Campion, opposé à la mairie de Paris pour la tenue du marché de Noël, tient des propos homophobes et qualifie les écologistes du Conseil de la ville de "vers de terre" et de "merde" qu'on "peut écraser".

"Ces propos injurieux à l'égard des élus visés, en l'espèce Mme Anne Souyris et M. David Belliard, coprésidents du groupe Ecologiste de Paris, et M. Jérôme Gleizes, conseiller de Paris, ne sauraient demeurer impunis", écrivent les requérants dans un communiqué. Ils annoncent qu'ils ont donné mandat à leur avocat pour déposer plainte "pour des faits d'injure publique".

Dans cette vidéo datant de janvier, Marcel Campion s'en prend également à des responsables ouvertement homosexuels de la mairie de Paris, dont l'ex-premier adjoint Bruno Julliard, qui vient de démissionner. Bruno Julliard, ainsi que l'association SOS Homophobie, ont annoncé dès dimanche leur intention de porter plainte pour homophobie contre le forain. Le Délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT Frédéric Potier a, quant à lui, saisi le procureur de la République.