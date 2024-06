Paris : un incendie est en cours dans un immeuble près de l'hôtel de ville, cinq pompiers blessés et une personne portée disparue

Fumée près de l'hôtel de ville de Paris. Un incendie s'est déclaré vers 8h45, mardi 25 juin, dans un immeuble de la rue de la Verrerie, dans le 4e arrondissement, au cœur de la capitale. Il a nécessité une "grosse intervention" des pompiers de Paris, selon Ariel Weil, le maire du 4e arrondissement. Une dizaine de camions de pompiers étaient mobilisés pour lutter contre les flammes. "Merci d'éviter le secteur pour ne pas gêner le travail des secours", a ajouté l'élu sur le réseau social X.

Grosse intervention des @PompiersParis en cours rue de la Verrerie au nord du BHV entre Temple et Archives, qui sont bouclées. Merci d’éviter le secteur pour ne pas gêner le travail des secours. pic.twitter.com/e3ZKW7Sjjn — Ariel Weil (@ArielWeilT) June 25, 2024

En milieu de matinée, un panache de fumée se dégageait du premier étage de l'immeuble et des flammes étaient visibles au second étage du bâtiment, qui en compte six. Le secteur a été bouclé, a constaté un journaliste de franceinfo. Le personnel du bâtiment principal du BHV, situé sur le trottoir d'en face de l'immeuble sinistré, s'est rassemblé dans un bâtiment voisin et le grand magasin est resté fermé.

Lors de la séance du conseil de Paris, la maire Anne Hidalgo s'est interrompue en plein discours, disant sentir "une odeur de brûlé". "C'est le BHV, a-t-elle précisé, ce n'est pas l'hôtel de ville." "On sera amené à vous informer de ce qu'il se passe", a-t-elle conclu.

"Ça sent le brûlé, oui ... C'est le BHV ❓ D'accord, c'est le BHV" pic.twitter.com/X6OYTQBP8X — Enzo Morel (@mtwit75) June 25, 2024

Un premier bilan fait état de cinq pompiers en urgence relative et d'une personne disparue, a appris France Télévisions de sources policières. La cage d'escalier des 3e et 4e étages de l'immeuble incendié s'est effondrée.