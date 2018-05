Près de 200 000 personnes touchées par une panne d'électricité à Paris, Levallois et Neuilly

Le courant a pu être rétabli chez 172 000 clients "avant 16h20", puis chez les 4 800 derniers clients privés d'électricité à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) un peu avant 18 heures.

Privées de courant. Près de 200 000 personnes ont été touchées par une coupure d'électricité, mercredi 16 mai, dans l'après-midi, dans les 8e, 16e et 17e arrondissements parisiens, ainsi que dans les communes de Levallois-Perret et Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine). Un "incident technique dans un poste électrique de Levallois" est à l'origine de cet incident, qui a débuté à 15h45, explique Réseau de transport d'électricité (RTE), contacté par franceinfo.

L'incident, dont l'origine n'est toujours pas connue, s'est terminé un peu avant 18 heures. "La mobilisation des équipes de RTE et de Enedis a permis de rétablir l'électricité chez 170 000 clients, avant 16h20", précise aussi RTE, qui alimente en haute tension le réseau électrique. Les 4 800 derniers clients privés d'électricité ont été rétablis moins de deux heures plus tard.

"Très concrètement, plus personne ne pouvait téléphoner, l'Hôtel de ville était alimenté via le groupe électrogène, raconte à franceinfo Isabelle Balkany, première adjointe au maire de Levallois. On a été obligé de faire le tour des équipements pour voir si personne n'était coincé dans les ascenseurs et on a évacué le Conservatoire et le Centre aquatique par précaution, parce que tout est électrique."