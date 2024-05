A Paris, la grève des éboueurs liée aux Jeux olympiques débute

Coup d'envoi des hostilités. Le mouvement de grève des éboueurs parisiens qui menace toute la période des Jeux olympiques, du 26 juillet au 11 août, a débuté mardi 14 mai. La mairie et la CGT, à l'initiative du préavis, annoncent des mobilisations drastiquement opposées. Selon la mairie à l'AFP, 16% des effectifs, soit un éboueur parisien sur six, était en grève mardi. "Les services de collectes ont été peu perturbés aujourd'hui", déclare la mairie sans donner le volume de déchets non ramassés.

Mais selon la CGT FTDNEEA (filière traitement des déchets, nettoiement eau, égouts, assainissement), les éboueurs et autres personnels de la direction de la propreté de l'eau (DPE) "se sont très fortement mobilisés", avec "70% à 90% de grévistes en fonction des arrondissements". La CGT affirme que 400 grévistes "occupent" depuis 8 heures du matin le bâtiment de la direction des ressources humaines (DRH) centrale à l'Hôtel de Ville.

Des gratifications "allant de 600 euros à 1 900 euros"

Une délégation a été reçue par la DRH et l'exécutif de la maire Anne Hidalgo. Le préavis court sur six journées en mai (les 14, 15, 16, 22, 23 et 24), puis du 1er juillet au 8 septembre, englobant donc toute la période des Jeux olympiques et paralympiques (JOP). La CGT réclame une augmentation salariale de 400 euros par mois pour tous les personnels et une prime exceptionnelle de 1 900 euros pour les agents qui travailleront pendant les JO.

La mairie rappelle avoir, après "plusieurs réunions de travail avec les organisations syndicales", déterminé "cinq paliers de gratification, allant de 600 euros à 1 900 euros", qui "récompensera l'investissement effectif et exceptionnel pour les JOP". Cette gratification "sera attribuée aux agents connaissant une intensification de leur charge de travail à l'occasion de la préparation, l'organisation et/ou la participation au déroulement des JOP", soit "près de 20 000 agents" sur 52 000, souligne la mairie.