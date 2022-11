Immeubles effondrés à Lille : une enquête ouverte pour "mise en danger de la vie d'autrui"

Deux immeubles se sont effondrés rue Pierre-Mauroy dans le centre de Lille (Nord), samedi, dont le bilan actuel fait état d'un disparu et d'un blessé léger, selon les pompiers.

Une enquête a été ouverte pour "mise en danger de la vie d'autrui", a précisé le parquet de Lille à l'AFP, après que deux immeubles se sont effondrés rue Pierre-Mauroy dans le centre de Lille (Nord), samedi 12 novembre. "Une expertise judiciaire a été diligentée pour faire la lumière sur cette affaire", a ajouté le parquet. Une personne "légèrement blessée" a été sortie des décombres, ont précisé les pompiers, samedi. Une autre est portée disparue, selon la même source.

"On est quasiment sûrs que cette personne se trouve dans les gravats", a détaillé le lieutenant Colonel Stéphane Beauventre, dans un message diffusé par le Codis. "Son téléphone ne répond pas, sa voiture est dans le parking, (...) et il n'a pas pris son astreinte." "On concentre tous nos efforts à (...) extraire à la main les gravats pour accéder à cette victime", a-t-il ajouté. Une "importante opération de secours" était en cours samedi matin. En début d'après-midi samedi, le Sdis a précisé sur Twitter que 40 engins étaient encore sur le lieu de l'effondrement.