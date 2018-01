Sommet franco-britannique : les migrants à Calais au programme

Le chef de l'État et son homologue britannique doivent aborder ce jeudi 18 janvier notamment la question des migrants et la situation à Calais. En direct de Londres, où le président français et la Première ministre britannique se réuniront cet après-midi, Loïc de La Mornais explique que "c'est la première visite officielle d'Emmanuel Macron ici, mais il était déjà venu à Londres, juste avant son élection. Il avait rencontré Theresa May et l'avait prévenue : 'Si je suis élu, avait-il dit, je renégocierais les accords du Touquet'. On y est, et ces accords du Touquet ont 15 ans, et ce sont eux qui ont instauré en quelque sorte la frontière britannique, l'ont transportée en France, à Calais, où s'effectue 'le filtrage' notamment de migrants et de toutes les demandes d'asile."

50 millions d'euros de rallonge budgétaire pour la frontière franco-britannique

"Depuis des années, la France et l'Europe trouvaient que les Britanniques ne payaient pas assez pour ce service rendu pour la protection de la frontière britannique. Alors les Britanniques semblent ouverts à la discussion. Un premier chiffre de 50 millions d'euros de rallonge budgétaire qui seraient versés à la France circule déjà. Les Britanniques pourraient aussi s'engager à prendre plus de migrants, notamment des mineurs isolés", précise le journaliste.

