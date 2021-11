Manche : le naufrage d'un bateau de migrants fait "plus de 20 morts" au large de Calais, annonce la police française

Le parquet de Dunkerque a ouvert une enquête pour "aide à l'entrée au séjour irrégulier en bande organisée" et "homicide involontaire aggravé".

Au moins vingt migrants sont morts, mercredi 24 novembre, dans le naufrage de leur embarcation au large de Calais (Pas-de-Calais), selon un bilan encore provisoire communiqué par la police à l'AFP. Ils tentaient de gagner la Grande-Bretagne. "Vers 14 heures, un pêcheur a signalé la découverte d'une quinzaine de corps flottant au large de Calais. Un bâtiment de la marine nationale a repêché plusieurs corps, dont cinq personnes décédées et cinq inconscientes, selon un bilan provisoire", a rapporté la même source. "Le naufrage survenu dans la Manche est une tragédie", a déploré le Premier ministre, Jean Castex.

Le naufrage survenu dans la Manche est une tragédie.

Mes pensées vont aux nombreux disparus et blessés, victimes de passeurs criminels qui exploitent leur détresse et leur misère.

Je suis la situation en temps réel.@GDarmanin se rend sur place. — Jean Castex (@JeanCASTEX) November 24, 2021

Le ministre de l'Intérieur a décidé de se rendre sur place. "Forte émotion devant le drame des nombreux morts dû au chavirage d'un bateau de migrants dans la Manche. On ne dira jamais assez le caractère criminel des passeurs qui organisent ces traversées", a tweeté Gérald Darmanin.

Forte émotion devant le drame des nombreux morts dû au chavirage d’un bateau de migrants dans la Manche.

On ne dira jamais assez le caractère criminel des passeurs qui organisent ces traversées. Je me rends sur place. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) November 24, 2021

Le parquet de Dunkerque a annoncé l'ouverture d'une enquête pour "aide à l'entrée au séjour irrégulier en bande organisée" et "homicide involontaire aggravé". Selon la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord, trois hélicoptères et trois bateaux participent aux recherches.

Vendredi dernier, la préfecture maritime avait comptabilisé 31 500 tentatives de départ vers la Grande-Bretagne et 7 800 migrants sauvés depuis le début de l'année. Ces tentatives de traversée ont causé un total de "sept décès ou disparus" depuis le 1er janvier, avait-elle ajouté.