Drame à Calais : l'Angleterre et la France s'accusent

17 hommes, 7 femmes et trois jeunes dont l'âge n'a pas été identifié ont perdu la vie dans la Manche suite au naufrage d'un bateau. Des migrants qui tentaient de rejoindre l'Angleterre. Si le gouvernement français a affirmé vouloir pourchasser les passeurs, au même moment, les Britanniques ont accusé la France de ne pas avoir empêché les migrants de prendre la mer. Alors qui est responsable ? Le Journal de 20 Heures s'est posé la question.



Un manque de moyens

Les Britanniques ont donc attaqué la France sur un prétendu laxisme. Face à un littoral très long et un manque de moyens, cela semble difficile d'interdire la traversée. "Très clairement, on demande des renforts d'effectif. Le littoral, c'est quand même plus de 120 kilomètres. On voit bien que sur des zones notre présence n'est pas très marquée", explique Phillippe Dupré, responsable de l'Unité SGP. Par ailleurs, face au trafic international qui pèse des milliers de dollars, difficile d'établir la plus grande part de responsabilité dans ce drame.