Côte d'Opale : des kayaks retirés de la vente pour empêcher les traversées des migrants

L'enseigne Decathlon ne vend plus pour l'instant de kayak dans quatre magasins sur la Côte d'Opale notamment à Calais et Grande-Synthe (Pas-de-Calais et Nord). Faute de pouvoir s'offrir des places dans les bateaux des passeurs certains migrants sont prêts à acheter ces embarcations très légères. Des traversées souvent meurtrières.