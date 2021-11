Traversée de migrants : Decathlon ne vendra plus d'embarcations, des "kayaks notamment", à Calais et Grande-Synthe

Decathlon ne commercialisera plus d'embarcations comme des kayaks dans ses magasins de Calais et Grande-Synthe. Car ces produits "pourraient mettre en danger la vie de personnes l'utilisant dans le cadre d'une traversée".

Dans un communiqué, consulté par franceinfo, l'enseigne explique que "l'augmentation récente des tentatives de traversée ont effectivement amené nos équipes de Decathlon Calais et de Grande-Synthe quant à la position à tenir sur la mise en vente de produits pouvant être détournés de leur usage sportif et servir d'embarcations pour traverser la Manche. En concertation avec les équipes, nous ferons désormais en sorte de ne plus permettre l'achat d'embarcations - kayak notamment - qui pourraient mettre en danger la vie de personnes l'utilisant dans le cadre d'une traversée".

Le même communiqué ajoute que les équipes de Decathlon sont "attachées à ne jamais faire courir de risques à nos clients dans l'usage de nos produits, et ce quelles qu'en soient les circonstances. Dans ce même souci de sécurité, nous rendons toujours disponibles tous les produits permettant d'améliorer la sécurité en mer (gilets, rames, protections thermiques ...)".