Angleterre : le procès de l'affaire du camion contenant 39 migrants morts a débuté

Le procès de l'affaire du camion contenant 39 corps de migrants vietnamiens, découverts en Angleterre en 2019, s'est ouvert lundi 5 octobre à Londres. "Cette affaire avait ému le Royaume-Uni et l'Europe tout entière tant elle est symbolique des drames et des dangers de l'immigration clandestine et des réseaux de passeurs qui profitent de ces situations", rapporte le journaliste Matthieu Boisseau en direct de Londres. Quatre hommes, âgés de 23 à 43 ans, sont jugés. Ils sont poursuivis pour aide à l'immigration illégale et pour homicide involontaire, ce qu'ils contestent.

Certains migrants s'endettent à hauteur de plusieurs milliers d'euros

"En plus de ces quatre hommes, deux suspects ont déjà reconnu leur culpabilité : parmi eux, le chauffeur du camion frigorifique. Au Vietnam, sept personnes ont été condamnées. Et en France et en Belgique, le camion était parti du port de Zeebruges, 13 personnes sont actuellement mises en examen", poursuit le journaliste. Le procès est très attendu par les familles de ces migrants originaires d'une région très pauvre du Vietnam, "où certains s'endettent à hauteur de plusieurs milliers d'euros dans l'espoir d'une vie meilleure".







