Angleterre : 75 migrants interceptés après avoir traversé la Manche sur des embarcations

75 migrants illégaux ont été interceptés à bord de huit petites embarcations, alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Angleterre, samedi 1er juin. C'est l'arrivée la plus importante de migrants par la Manche depuis le début de l'année. Si trois canots sont parvenus à atteindre les côtes anglaises, les cinq autres ont été arrêtés en pleine mer, à l'aube. Tous les occupants sont sains et saufs, parmi lesquels, des enfants.

Intensification de passages par la Manche

Selon les premiers éléments, des passeurs auraient profité d'une météo clémente pour faire traverser la Manche à ces migrants depuis Calais (Pas-de-Calais) afin qu'ils rejoignent Douvres, côté anglais. Alors que les contrôles dans le tunnel sous la Manche ont été renforcés par les autorités françaises et britanniques, de plus en plus de migrants tentent de passer par la mer. En Angleterre, le phénomène inquiète : "Ce mois-ci, il y a eu un nombre record de migrants illégaux qui sont arrivés dans notre pays par la Manche. Et aujourd'hui, c'est également un record. Le ministère de l'Intérieur doit contrôler cette situation", clame Charlie Elphicke, député conservateur britannique.

