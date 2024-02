La Guyane confrontée à sa plus importante épidémie de dengue depuis 20 ans

La Guyane est confrontée à sa plus importante épidémie de dengue depuis une vingtaine d'années : elle a commencé mi-2023 et s'est accélérée depuis début janvier 2024 avec 800 nouveaux cas déclarés en moyenne par semaine, selon les autorités sanitaires. Ce virus transmis par les moustiques Aedes, contre lequel aucun vaccin n'est recommandé par la Haute autorité de santé (HAS), peut provoquer dans les cas les plus graves hémorragies ou syndromes de choc.

D'après Santé publique France, 5 800 cas confirmés de dengue ont été recensés dans le département amazonien de 300 000 habitants depuis le début de l'année 2023, dont 2 996 déjà en 2024. Dans les zones tropicales et intertropicales, comme la Guyane, les épidémies reviennent tous les trois à cinq ans et durent généralement 12 à 18 mois. Les vagues virales sont plus ou moins intenses.

Une cellule de suivi associant les services de l'Etat et la Collectivité territoriale de Guyane (CTG) a été activée le 6 février en vue de mesures "pour freiner cette dynamique autant que possible", a annoncé le préfet Antoine Poussier.