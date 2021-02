Variants du Covid-19 : 2 000 doses de vaccin Moderna supplémentaires pour la Moselle

Olivier Véran était attendu, vendredi 12 février, en Moselle alors que le département fait face à une flambée de cas positifs aux variants du Covid-19. Le ministre de la Santé n’a fait qu’une annonce concernant les vaccins : "2 000 doses supplémentaires de vaccin Moderna pourront être mis à disposition de la population, notamment les personnes âgées de 75 ans et plus", a-t-il déclaré. Des doses de vaccins Pfizer en plus sont également prévues.



Une centaine de cas de variants par jour

Pas de reconfinement local, ni de fermeture anticipée des écoles dans le département, à quelques jours des vacances. Les habitants rencontrés sont satisfaits. La Moselle est l’un des départements où le taux d’incidence est le plus élevé de France, à cause de la montée en flèche de ces variants. Selon le ministre de la Santé, le département enregistre une centaine de cas positifs aux variants chaque jour.

