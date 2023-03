Moselle : le zoo d'Amnéville annonce la mort de Kantaji, un tigre blanc de 15 ans

Kantaji, le célèbre tigre blanc du zoo d'Amnéville en Moselle, est mort, a annoncé jeudi le parc animalier.

Le zoo d'Amnéville en Moselle, a annoncé ce jeudi sur sa page Facebook le décès de Kantaji, un tigre blanc mâle de 15 ans, rapporte France Bleu Lorraine Nord. Le félin souffrait d’arthrose et ne pouvait plus se déplacer ces dernières semaines.

Kantaji est né au zoo d’Elmvale au Canada et est arrivé en Moselle en 2008. Depuis plus d’un an, Kantaji était traité pour des problèmes d’arthrose, "afin de le soulager lors de ses mouvements. Son état s’est aggravé au cours de ces dernières semaines", a expliqué le zoo.

"Bon voyage bonhomme. Nos pensées sont dirigées vers ses soigneurs pour qui il laisse un grand vide", écrit le parc zoologique sur son compte Facebook.