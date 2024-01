Alsace : environ 70 véhicules brûlés, nuit plus calme que l'an dernier pour la Saint-Sylvestre

Dans le Bas-Rhin, 2 500 policiers et gendarmes étaient sur le terrain pour la nuit du Réveillon. Lundi, la préfecture se félicite du "bilan le plus maîtrisé depuis 2019".

Environ 70 véhicules ont été brûlés et une trentaine de personnes a été interpellée dans la nuit du dimanche 31 décembre au lundi 1er janvier, a appris France Bleu Alsace, selon un comptage de la préfecture à 6 heures lundi. La soirée de la Saint-Sylvestre a été plus calme que l'année dernière en Alsace.

2 500 policiers et gendarmes étaient mobilisés dans le Bas-Rhin, dont plus de 700 rien qu'à Strasbourg. Dans ce département, une soixantaine de voitures a brûlé. C’est "le bilan le plus maîtrisé depuis 2019, se félicite la préfecture. En particulier sur la ville de Strasbourg, qui connaît une baisse d'un tiers des véhicules brûlés par rapport à 2022".

Selon France Bleu Alsace, 28 personnes ont été placées en garde à vue dont 14 mineurs. Un couvre-feu de 22 heures à 6 heures interdisait aux mineurs non accompagnés d’un adulte de sortir. Par ailleurs, dans le Haut-Rhin, neuf voitures ont été brûlées et trois personnes ont été interpellées contre 12 l'an dernier.

Neuf policiers légèrement blessés

Des tirs de mortiers ont néanmoins été lancés contre les forces de l'ordre, notamment à Schiltigheim, commune dans la banlieue nord de Strasbourg et Koenigshoffen, quartier à l'ouest de Strasbourg. Neuf policiers ont été légèrement blessés, certains ont été visés avec un pistolet à plomb.

Les deux services hospitaliers de la main à Strasbourg ont reçu six patients pour des brûlures et des plaies à cause de pétards mais pas de lésions graves. Parmi eux, figurait une petite fille de 2 ans et un garçon de 15 ans qui a été héliporté depuis Colmar. Une femme a également dû être opérée, précise France Bleu Alsace.