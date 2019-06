VIDEO. Une présentatrice belge en larmes après la diffusion des retrouvailles des amoureux de 1944

L'émotion dépasse désormais les frontières. Les retrouvailles de K.T. Robbins et Jeannine Pierson, âgés respectivement de 98 et 92 ans, ont particulièrement touché la présentatrice du journal de la Radio Télévision Belge Francophone (RTBF), Nathalie Maleux.

>>>DOCUMENT FRANCE 2. "Tu n'as jamais quitté mon cœur" : 75 ans après, les retrouvailles d'un soldat américain et de la Française qu'il a aimée pendant la guerre

L'histoire, racontée par France 2, de cet ancien soldat américain qui revoit, 75 ans après, la Française qu'il a aimée pendant la guerre a été rediffusée en Belgique, lundi 11 juin. Et visiblement, l'émotion de ces deux amoureux qui se retrouvent et s'embrassent 75 ans après était trop forte pour la présentatrice. Nathalie Maleux n'a pu reprendre normalement après cette diffusion et pris de temps, durant de longues secondes, pour retenir ses larmes et reprendre son journal.