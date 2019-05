VIDEO. 75e anniversaire du Débarquement : "On était médusés de voir cette chose-là", se souviennent deux enfants de l'époque

Le Débarquement est gravé dans sa mémoire. Henri-Jean Renaud avait 10 ans lorsque 15 000 Américains furent parachutés au-dessus de Sainte-Mère-Église (Manche) le 6 juin 1944. "J'ai vu deux ou trois parachutes descendre au-dessus du toit. Au bout d'une heure ou une heure trente, mon père est revenu très excité en disant que ce n'était pas un commando ni une petite opération locale, mais que c'était vraiment le Débarquement".

"Feu d'artifice"

Sainte-Mère-Église est la première ville libérée par les Alliés, un spectacle grandiose pour l'enfant qu'il était : "Tout ce matériel prodigieux qui défilait. On se faufilait dans les camps, on mangeait à la cantine". Yves faucon avait 12 ans au moment du Débarquement. Il se souvient surtout des bruits et des lueurs : "On voit des balles traçantes, des toutes les couleurs. On était médusés de voir cette chose-là, on n’avait jamais vu un feu d'artifice pareil". Pour entretenir le souvenir, il se rend parfois au cimetière militaire où Allemands et Alliés reposent côte à côte.

