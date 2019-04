Météo : la Corse-du-Sud placée en vigilance orange aux vents violents

Le vent d'Est soufflera aussi fortement en Haute-Corse et sur le Var en journée de lundi.

La Corse-du-Sud a été placée en vigilance orange aux vents violents par Météo France à partir du dimanche 21 avril à 22 heures et jusqu'à lundi 16h. Le vent d'Est est déjà levé ce dimanche après-midi et souffle actuellement en rafales sur la Corse. Des vents de 117 km/h ont été relevés à L'Île Rousse, de 112 km/h à Bocognano, et de 95 km/h à Sampolo.

La Corse-du-Sud est placée en vigilance orange aux vents violents, le 21 avril 2019. (METEO FRANCE)

Le vent d'Est va se renforcer en soirée pour atteindre 110 à 130 km/h sur la face occidentale de la Corse du Sud, et notamment les régions autour de Sartène, Figari, les crêtes et vallées exposées, le littoral occidental au sud du golfe de Valinco. Le vent mollira sensiblement lundi dans l'après-midi, pour tomber lundi soir. Ce vent d'Est soufflera fortement en Haute-Corse, mais aussi sur le Var en journée de lundi.