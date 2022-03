DIRECT. Corse : "Je suis venu écouter les demandes, mais nous ne nous mettrons pas d'accord ce mercredi et ce jeudi", concède Gérald Darmanin

#UKRAINE Bonjour @Korrigan 29. Je ne peux pas affirmer avec certitude ce que la Russie entend quand elle cite la Suède et l'Autriche. La Suède était neutre à l'époque de la guerre froide, reste non alignée, mais est partenaire de l'Otan, et s'en rapproche de plus en plus (en particulier depuis l'invasion de l'Ukraine). L'Autriche, elle, est neutre. Elle a une armée mais n'a pas le droit d'envoyer de soldats à l'étranger hors des missions de l'ONU.